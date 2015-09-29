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الرئيس السيسى يشارك اليوم فى قمة مكافحة داعش بنيويورك

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الرئيس السيسى يشارك اليوم فى قمة مكافحة داعش بنيويورك الرئيس السيسى يشارك اليوم فى قمة مكافحة داعش بنيويورك

رسالة نيويورك - يوسف أيوب - محمد الجالى - محمود الضبع - أسماء مصطفى - عمر خالد - تصوير دينا روميه - إبراهيم حسان

تعليقات (8)

1

عبد الفتاح السيسى اسد فى زمن قل فيه الاسود رغم كيد كل حسود حقود

بواسطة: هشام

بتاريخ: الثلاثاء، 29 سبتمبر 2015 10:05 ص

عجبت اشد العجب لمن يدافع عن تنظيم داعش الذى عاش فى الارض فسادا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وهو الاخسرين اعمالا لقد ظهر هذا التنظيم فى العراق فتحولت الى جحيم واشلاء ودماء وظهر هذا التنظيم فى ليبيا فشتت شملها وفرق جمعها واستباح دماء ابنائها وبعد ان كانوا يعيشون كراما اصبحوا فى دارهم خائفين مرعوبيين لما ال اليه حالهم وظهر هذا التنظيم فى سوريا فما هو حال سوريا الان سوريا اصبح حالها لا يسر عدو ولا حبيب سوريا تنزف دما تبكى الما اصبح اهلها لاجئيين مشردين فى كل مكان فى العالم فمن للامه السوريه الغرقاء اذا كان العالم العربى هو الاخر غريق اما فقد حباها وهداها الله قائد مخلص وطنى مسلم وهو عبد الفتاح السيسى جمع شملها وجبر كسرها واحسن خلاصها ووحد كلمتها ورفع رايتها وانقذها فى محنتها واعاد اليها فى وسط العالم اجمع ريادتها وقيادتها فهو الان اراه اسد فى وسط الاسود لا يهاب ولا يخشى الا الله فى علاه

2

تحيا مصر

بواسطة: دكتورة إكرام دراج

بتاريخ: الثلاثاء، 29 سبتمبر 2015 10:17 ص

لقد هز الرئيس جدران مبني الأمم المتحدة بهتافات ))تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ((ما أعظم أن يختم الرئيس خطاباته بهذة العبارة لقد أعاد السيسي بث الروح الوطنية في نفوس المصريين ---تحية للرئيس السيسي من القلب علي وطنيته

3

ما حدث فى امريكا من اعتداء على الصحفيين هو ارهاب للاعلاميين بمعنى الكلمه تحت سمع وبصر امريكا

بواسطة: وائل

بتاريخ: الثلاثاء، 29 سبتمبر 2015 10:19 ص

رجاء من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى انه ينتصر للساده الاعلاميين اللى تم الاعتداء عليهم فى امريكا على يد جماعات ارهابيه تحت ستار حريه الراى والتعبير فى امريكا واقول لاوباما لو كان فى زياره لمصر ومعه وفد من الاعلاميين وتم الاعتداء عليهم فى مصر ما رد فعله وما رد السلطات المصريه اذا ما تم الاعتداء على الاعلاميين والصحفيين الامريكان فى مصر ما يثير التساؤلات هو أن الاعتداء كان يتم أمام شرطة نيويورك، وكانت تشاهد ما يحدث، فماذا ستفعل أمريكا إذا حدث ذلك لصحفي أمريكي في مصر؟".

4

عجبا لعالم لايقدر على داعش رغم قلته

بواسطة: hgidel

بتاريخ: الثلاثاء، 29 سبتمبر 2015 10:28 ص

عجبا لداعش الذى ازعج العالم رغم قلة عدده

5

رقم 1 هش . من الذى دمر العراق اليس الامريكان

بواسطة: عبير

بتاريخ: الثلاثاء، 29 سبتمبر 2015 10:30 ص

من الذى دمر ليبيا وجعلها فى حالة فوضى . اليس الامريكان .. من الذى دمر افغانستان والصومال . اليس الامريكان .. من الذى دمر اليمن وسوريا وجر السعوديه الى فخ الحرب لتقسيمها . الم تلاحظ ان جميع الدول التى اصابها الخراب والاباده كلها اسلاميه . الم تشاهد ابادة المسلمين فى البوسنه والشيشان واسيا الوسطى ونيجيريا . انها المؤامره الكبرى

6

الحريه الامريكيه المزيفه والكيل بمكيالين وخصوصا ان الجانى يتباهى بما فعل من جرائم

بواسطة: وليد

بتاريخ: الثلاثاء، 29 سبتمبر 2015 10:35 ص

ظهر الشاب سعيد العباسي الذي صفع الإعلامي يوسف الحسيني عبر قناة "الشرق" ، مؤكدا أن اعتداءه على الأخير كان استقبال يليق به ، حسب تعبيره. وقال العباسى في أول ظهور له عقب واقعة ضرب الحسيني بـ"القفا" أثناء وجوده ضمن الوفد الإعلامي المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي في نيويورك :" نحن لا نقتل ولا نعتدي على أحد ولكن ما حدث ما هو الا استقبال يليق به وبجميع المنافقين أمثاله". وأضاف:" الشرطة قامت باحتجازي لمدة ساعتين بتهمة التعدي على ضابط وهذه تعد جريمة ولكني استطعت اثبات براءتي "، موضحا:" الضابط حاول منع كف يدي عن ضرب الحسيني فامسكت بها هذا كل ما حدث وانا احترم القانون ". وتابع قائلا:" الشرطة هنا تحترم الشعب ولايقومون بتلفيق التهم

7

شرفتنا يا ريس

بواسطة: محمد حسام الدين

بتاريخ: الثلاثاء، 29 سبتمبر 2015 10:40 ص

أجزت فأوجزت يا ريس وبارك الله فيك وعليك على تحملك للمسئولية تجاه بلدك مصر وسائر البلدان العربية واعادة الدور المحوري لمصر في المنطقة لأن مصر كبيره قوي وأكبر من كل من يضمر لها الشر .. وفقك الله لما يحبه ويرضاه

8

رجل بيحب بلده

بواسطة: احمدماجد

بتاريخ: الثلاثاء، 29 سبتمبر 2015 10:47 ص

السيسى راجل بيحب بلده

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