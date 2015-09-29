وزير التعليم: وضع استراتيجية خاصة لتطوير المناهج تحت إشراف متخصصين

قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التعليم والتعليم الفنى، إن هناك بعض المناهج الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعى لم تطور منذ سنوات، موضحا أن الفترة المقبلة تشهد تغييرا حقيقيا فى المناهج تصل إلى المعايير العالمية خاصة ما يتعلق بالرياضيات والعلوم والمناهج العلمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريحات صحفية له، أن المناهج الدراسية تحتاج إلى تغيير يواكب التطورات والتغييرات اللازمة فى نواحى الحياة المختلفة، لافتا إلى أنه سيتم وضع استراتيجية حقيقة خاصة بالمناهج وتطويرها يشرف عليها متخصصون.

وأوضح وزير التربية والتعليم، إن مركز الامتحانات يضع الآن تصور وآليات للامتحانات يتم تطبيقها مع انطلاق امتحانات الفصلين الدراسيين، من شأنها ضبط الامتحانات وعملية التصحيح.