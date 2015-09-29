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محافظة القاهرة: سنواجه مراكز الدروس الخصوصية بقطع المرافق وتحرير المحاضر

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محافظة القاهرة: سنواجه مراكز الدروس الخصوصية بقطع المرافق وتحرير المحاضر محافظة القاهرة: سنواجه مراكز الدروس الخصوصية بقطع المرافق وتحرير المحاضر
قال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، هناك خطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمواجهة الدروس الخصوصية والمراكز التى يستغلها بعض المدرسين لإعطاء الطلاب الدروس بها مقابل مبالغ مادية ضخمة، يستغلون فيها أولياء الأمور والطلاب ماديا.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المنطقة الغربية بالكامل تخلو من المراكز فيما عدا حيى وسط القاهرة وعابدين وسيتم القضاء عليها نهائيا قبل نهاية العام الجارى، وسيتم تضييق الخناق عليهم للقضاء على تلك الظاهرة نهائيا.

وأكد أنه سيتم تتبع تلك المراكز ومعرفة أماكنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضددها وقطع المرافق عنها المتمثلة فى الكهرباء والمياه، مؤكدا أن هناك توصيات من الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، بهذا الشأن.

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه أيضا ستتم مواجهة من يستغلون أسوار المدارس فى الترويج ووضع إعلانات للمعلمين الذين يعملون بتلك المراكز، وسيتم تحرير محاضر ضدهم، خاصة بعد قرار محافظ القاهرة بإعادة دهان أسوار المدارس وتغريم كل من يحاول تشويهها.


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