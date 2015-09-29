مصرع شخص صعقاً بالكهرباء أثناء تركيب لافتة دعائية لمرشح بأسوان

لقى شخص مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، صعقاً بالكهرباء، أثناء قيامه بتعليق لافتة دعاية انتخابية لأحد المرشحين بمركز دراو بمحافظة أسوان.

كانت مشرحة مستشفى دراو المركزى بمحافظة أسوان، قد تلقت إخطاراً بوصول "محمد حسن محمد صالح" والبالغ من العمر 36 سنة، جثة هامدة، وتوفى نتيجة تلقيه صعقة كهربائية.

وتبين من تحريات مباحث مركز شرطة دراو، بإشراف العقيد أشرف زكريا الأمير رئيس فرع البحث وسط، ورئاسة الرائد محسن حزين، والنقيب عصام الشناوى، أن المتوفى، لقى مصرعه أثناء تركيبه لافتة دعائية بقرية الشطب دائرة مركز دراو صباح اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.