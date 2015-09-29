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اليوم.. بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب

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اليوم.. بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب اليوم.. بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب
وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، تبدأ الأحزاب والقوى السياسية والتحالفات الانتخابية فترة الدعاية الانتخابية بالنسبة للمرشحين فى المرحلة الأولى ولمدة 17 يوما، وذلك اعتبارا من اليوم 29 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر، على أن يكون يوم 16 أكتوبر يوم الصمت الانتخابى.

ووفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، تم تحديد يومى 17 و18 أكتوبر لبدء عملية الاقتراع فى الخارج ويومى 18 و19 أكتوبر لبدء عملية الاقتراع فى داخل البلاد، وذلك بالنسبة للمرحلة الأولى للانتخابات، فيما تجرى عملية الاقتراع للمرحلة الثانية يومى 21 و22 نوفمبر فى الخارج ويومى 22 و23 نوفمبر بالداخل.

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مصر 365