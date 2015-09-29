مصر للطيران: تسيير 15 رحلة جوية اليوم لنقل 3 آلاف حاج من الأراضى المقدسة

صرح الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه من المقرر أن تسير الشركة اليوم الثلاثاء 15 رحلة جوية من مطار جدة إلى مطارات القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية، لعودة ما يزيد عن 3 آلاف حاج، حيث تبدأ الشركة عودة أولى رحلات حجاج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لمحافظات الجيزة والقاهرة والمنوفية، بالإضافة إلى حجاج القرعة من محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والفيوم وحجاج ترانزيت من دار السلام وجوهانسبرج ونيويورك مانشستر وكوبنهاجن ولندن وكانو وأبوجا وباريس وبروكسل وأمستردام ولاجوس وتونس، بالإضافة إلى عدد من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة الداخلية.

وأضاف النحاس، فى تصريحات له، أنه من المقرر أن يشهد غدًا الأربعاء كثافة فى تشغيل رحلات عودة الحجاج بتسيير نحو 26 رحلة جوية لنقل 8 الآف حاج، وذلك بواقع 14 رحلة من المدينة المنورة إلى مطار القاهرة تقل حجاج بعض شركات السياحة ومن بينها الكرنك للسياحة وبعثة مجلس الوزراء و المحاربين القدامى، و حجاج التضامن و الترانزيت.

وتابع النحاس: بالإضافة إلى 12 رحلة من جدة تقل حجاج قرعة الداخلية لمحافظات الفيوم والإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة، وبعض حجاج بعثة الداخلية ووزارة الصحة وحجاج الجمعيات بمحافظات الجيزة والقاهرة والمنوفية وحجاج الترانزيت المتجهين عبر القاهرة إلى لاجوس وتونس وجوهانسبرج ودار السلام ولندن ومانشستر.