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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 مقدسيين.. وتبعد شابا فلسطينيا عن الأقصى

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 مقدسيين.. وتبعد شابا فلسطينيا عن الأقصى قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 مقدسيين.. وتبعد شابا فلسطينيا عن الأقصى

>اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء سبعة مقدسيين، من البلدة القديمة وجبل المكبر.

وقال أمجد أبوعصب رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مقدسيين من البلدة القديمة، كما اعتقلت ثلاثة من قرية جبل المكبر، واعتدت بالضرب على الشبان الفلسطينيين أثناء اعتقالهم، وعلى أفراد عائلاتهم.

من جهة أخرى، أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا يدعى جهاد بدير عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة أسبوعين، وهو من رواد المسجد المبارك، ومن سكان بلدة كفر قاسم داخل أراضي عام 1948.
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