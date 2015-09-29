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بالصور.. مقتل 4 أشخاص و إصابة 11 فى انفجار سيارة بمنطقة تجارية وسط بغداد

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أعلنت الشرطة العراقية مقتل اربعة اشخاص على الاقل وجرح أحد عشر آخرون مساء الاثنين فى انفجار سيارة مفخخة فى منطقة تجارية مزدحمة بوسط بغداد.
>اليوم السابع -9 -2015
>و سمع دوى انفجار قوى ، منتصف الليلة، بوسط العاصمة العراقية بغداد ، والذى أدى الى الحاق أضرار مادية بعدد من السيارات والمنازل القريبة منه. وصعد فى سماء بغداد دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد من موقع الانفجار بشارع السعدون وسط مدينة بغداد، وتحركت سيارات قوات الأمن بالنقاط القريبة للموقع وفرضت طوقا أمنيا.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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