عبد الصادق يفسر لعبد الفضيل وجدو.. لماذا تخلى الأهلي عنهما

فسر علاء عبد الصادق مدير الكرة في النادي الأهلي سبب تخلي الفريق عن لاعبيه شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي جدو.

وأكد مراسل FilGoal.com أن عبد الصادق اجتمع مع اللاعبين وقال لهما إنه لم تكن هناك أي نية لدى النادي في الاستغناء عن خدماتهما.

والدليل على ذلك تجديد عقودهما وإضافة عبد الفضيل في القائمة الإفريقية وهذا يعكس رغبة الجهاز الفني في تواجدهما.

لكن نظرا لتعاقد النادي مع الثنائي رامي ربيعة وأحمد حجازي فإنه اضطر للتخلي عنهما لإتاحة مكان في القائمة للوافدين الجديدين.

وينتظر عبد الصادق رد اللاعبين على عرضه فيما يخص حصولهما على ما تبقى من مستحقاتهما المادية.

فعرض عبد الصادق أن يأخذا مستحقات 6 أشهر مع بحث النادي عن فريق أخر لهما.

أو يتقاضا أجر موسم كامل أو أن يدفع الأهلي ما تبقى في عقودهما حال حصولهما على مقابل مادي من فريق.

فإذا تعاقد أحدهما مع ناديا وحصل على مليون جنيه مثلا وله عند الأهلي 3 مليون فسيدفع الأخير له 2 مليون جنيه.