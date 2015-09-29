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تايوان : مقتل شخصين وإصابة 300 آخرين في إعصار «دوجوان»

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تايوان : مقتل شخصين وإصابة 300 آخرين في إعصار «دوجوان» تايوان : مقتل شخصين وإصابة 300 آخرين في إعصار «دوجوان»

إعصار – أرشيفية

أعلنت السلطات التايوانية أن الإعصار “دوجوان” الذي ضرب سواحل البلاد، ووصل إلى اليابسة، أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، فيما أصيب أكثر من 300 جريح، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن نصف مليون شخص.
> وقال مركز عمليات الطوارئ في تايوان إن أغلبية الجرحى أصيبوا بسبب الحطام المتطاير، الذي أدى بدوره إلى على الطرق، حيث تسببت الرياح الشديدة في اقتلاع الأشجار وانهيارات في التربة، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وأجلت السلطات أكثر من 12000 شخص، ولجأ حوالي 3000 شخص إلى ملاجئ مؤقتة، وسط تحذير أجهزة الأرصاد الجوية اليابانية من أن الإعصار قد يؤدي إلى أمواج بارتفاع 13 مترا.

ورفعت أجهزة الأرصاد الجوية في تايوان، قبل يومين، تصنيف دوجوان إلى المستوى الأعلى بوصفه “إعصارا عنيفا”، ترافقه رياح تهب في موجات تصل سرعتها إلى 227 كلم في الساعة.

وألغيت في تايوان أكثر من 160 رحلة دولية، ونحو 60 رحلة داخلية، وتقرر وقف رحلات القطار السريع، ووقف حركة السير بعد ظهر الاثنين.

كما ألغت اليابان نحو 100 رحلة داخلية، حيث مر الإعصار بالقرب من ايشيغاكي، أقصى جنوبي الأرخبيل، حيث انقطعت الكهرباء عن 3200 منزل. ويتوقع أن يصل الإعصار إلى الصين، الثلاثاء، لكنه سيكون أقل شدة.

المصدر : سكاي نيوز عربية

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