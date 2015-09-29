أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة سوهاج تقرر حبس متهمين 4 أيام لحيازتهما 260 قرصا مخدرا

Google+ Print
نيابة سوهاج تقرر حبس متهمين 4 أيام لحيازتهما 260 قرصا مخدرا نيابة سوهاج تقرر حبس متهمين 4 أيام لحيازتهما 260 قرصا مخدرا
أمر حمادة الصغير وكيل نيابة قسم أول سوهاج وسكرتارية جميل محمد عبد الله، بحبس المتهمين مصطفى – ض- ع وعمر – ف – ع 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم .

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج تفيد بقيام المتهمين بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم، وترويجها على عملائهما وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهين وبحوزتهما 260 قرصا من الأقراص المخدرة.

بمواجهة المتهمين اعترفا بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365