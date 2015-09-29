نيابة سوهاج تقرر حبس متهمين 4 أيام لحيازتهما 260 قرصا مخدرا

أمر حمادة الصغير وكيل نيابة قسم أول سوهاج وسكرتارية جميل محمد عبد الله، بحبس المتهمين مصطفى – ض- ع وعمر – ف – ع 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم .

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج تفيد بقيام المتهمين بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم، وترويجها على عملائهما وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهين وبحوزتهما 260 قرصا من الأقراص المخدرة.

بمواجهة المتهمين اعترفا بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات .