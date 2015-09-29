ناصر عبد المنعم : “سيد الوقت”عرض جاد يعرف الطريق إلي جمهوره‎

قال المخرج ناصر عبد المنعم إن العرض المسرحي “سيد الوقت “الذي يقدم يوميًا بقاعة مسرح الغد بالبالون، يواصل حاليًا نجاحه في جذب جمهوره الخاص الباحث عن العروض الجادة التي تقدم إليه وجبة مسرحية لها مذاقها الخاص، معبرًا عن سعادته بتعليق لافتة “كامل العدد” يوميا علي المسرح، الذي يشهد توافد الجمهور لحجز مقاعدهم للتمكن من مشاهدة العرض.

العرض يتناول الوقائع التي حدثت للفيلسوف المتصوف ” شهاب الدين السهروردى” ،وبطولة : وائل إبراهيم , سامية عاطف , تامر نبيل , معتز السويفى , محمود الزيات , صلاح السيسى ,حسن عبد الله , حازم عبد القادر , زياد إيهاب، وغناء: فارس ,رقص تعبيري: رشا الوكيل, رقص مولوية شبراوى ، ديكور وأزياء نادية المليجى , رؤية موسيقية شريف الوسيمي , تصميم حركي رجوى حامد، تأليف فريد أبوسعدة، وإخراج ناصر عبد المنعم.