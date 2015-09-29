خد بالك.. المشروبات اللى فيها سكر كتير هتتلف قلبك

حذر فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر، تلحق أضرارا بالغة بصحة القلب قد تؤدى إلى تلفه.

وأوضح الباحثون أن المشروبات الغازية المضاف إليها كميات من السكر أو مشروبات الفاكهة أو الشاى المحلى، فضلا عن مشروبات الطاقة تؤثر سلبا على الجسم لتزيد مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

كشف الباحثون أن استهلاك حصة أو حصتين يوميا من المشروبات المحلاة بالسكر يعرض الإنسان لخطر بنسبة 35% لنوبات القلبية، أمراض قلبية قاتلة، وهى زيادة بنسبة 16% من خطر الإصابة بالجلطات الدماغية، ونحو 26% من خطر السكر النوع الثانى.

وأوضحت "مارينا شابارو" اختصاصية تغذية سريرية فى مستشفى "جو ديماجيو" للأطفال، أن الحد من استهلاك هذه المشروبات، يعد خطوة ملموسة فى الحد من معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

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