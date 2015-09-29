أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خد بالك.. المشروبات اللى فيها سكر كتير هتتلف قلبك

Google+ Print
خد بالك.. المشروبات اللى فيها سكر كتير هتتلف قلبك خد بالك.. المشروبات اللى فيها سكر كتير هتتلف قلبك
حذر فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر، تلحق أضرارا بالغة بصحة القلب قد تؤدى إلى تلفه.

وأوضح الباحثون أن المشروبات الغازية المضاف إليها كميات من السكر أو مشروبات الفاكهة أو الشاى المحلى، فضلا عن مشروبات الطاقة تؤثر سلبا على الجسم لتزيد مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

كشف الباحثون أن استهلاك حصة أو حصتين يوميا من المشروبات المحلاة بالسكر يعرض الإنسان لخطر بنسبة 35% لنوبات القلبية، أمراض قلبية قاتلة، وهى زيادة بنسبة 16% من خطر الإصابة بالجلطات الدماغية، ونحو 26% من خطر السكر النوع الثانى.

وأوضحت "مارينا شابارو" اختصاصية تغذية سريرية فى مستشفى "جو ديماجيو" للأطفال، أن الحد من استهلاك هذه المشروبات، يعد خطوة ملموسة فى الحد من معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365