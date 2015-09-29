لو بتلبس عدسات لاصقة.. 6 نصائح للحفاظ على صحة عيونك

تعتبر العدسات اللاصقة أحد أهم بدائل ارتداء النظارة الطبية التى يستخدمها مرضى عيوب الإبصار، وبالأخص السيدات حتى يستطيعوا الرؤية بوضوح، ولكل شىء أضرار وطرق استخدام معينة، ولذلك يقدم الدكتور خالد قطب استشارى طب وجراحة العيون وزميل الكلية الملكية، بعض النصائح الهامة للحفاظ على صحة العين أثناء ارتداء العدسات اللاصقة ومنها:

• عدم استعمال اى نوع من العدسات إلا الأنواع الموصوفة من قبل الطبيب، لأن الأنواع الغير جيدة قد تتسبب فى إصابتك بالعمي.

>• العناية الفائقة بالعدسة وتطهيرها باستخدام المحلول الخاص بالعدسة، وتطهير العلبة الخاصة بالعدسة بصفة دورية، وذلك للحفاظ على العين من التعرض لمشاكل فى القرنية.

>• عدم نزول البحر أو حمام السباحة أثناء ارتداء العدسة اللاصقة، حتى لا تلتهب العين.

>• عدم النوم والعدسة داخل العين، فقد تتسبب فى العمى.

>• وأخيرا فى حالة حدوث أى التهابات بالعين أو إفرازات شديدة او حدوث أى اضطرابات فى الرؤية أو ألم فى العين ننصح بالمراجعة الفورية لطبيب العيون، وتجنب ارتدائها لفترة.

>• لراحة العين عليك تجنب ارتدائها أثناء التقلبات الجوية، كوجود تراب.