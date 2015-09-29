لو عندك "سرطان" وعاوز عمرك يطول خد أسبرين بانتظام

قال باحثون هولنديون إن الأسبرين يضاعف تقريبا فرص الكثير من مرضى السرطان فى الحياة لسنوات أطول.

وأوضح الباحثون من جامعة ليدن أن نتائج الدراسة تشير إلى أن 75% من المرضى الذين يتناولون جرعة يومية من الأسبرين ظلوا على قيد الحياة بعد خمس سنوات من تشخيص إصابتهم بسرطان الأمعاء والمعدة والبنكرياس والحنجرة، بينما بلغ معدل البقاء على قيد الحياة للذين لم يتناولوا الأسبرين 42% فقط.

ووصف الباحثون، وفقا لصحيفة /ديلى ميل/ البريطانية، الأسبرين بأنه "قرص سحرى" ينبغى أن يوصى الأطباء بتناوله فور تشخيص إصابة المريض بالسرطان.

وتدعم نتائج الدراسة دراسات عديدة سابقة أظهرت أن الأسبرين يساعد مرضى سرطان البروستاتا والثدى والرئة على البقاء لفترة أطول على قيد الحياة.

ويعتقد أن الأسبرين، وهو علاج رخيص الثمن، يعمل من خلال خفض عدد الجلطات الدموية التى يمكن أن تختبيء الأورام داخلها.

وأوضح الباحثون الهولنديون، الذين أجروا الدراسة التى شملت 14 ألف مريض، أن الأسبرين علاج زهيد الثمن وله آثار جانبية قليلة مما يجعل له تأثير كبير على أنظمة الرعاية الصحية إلى جانب المرضى.

لكن خبراء من مركز أبحاث السرطان فى بريطانيا حذروا من مخاطر محتملة للأسبرين، وقالوا إنه رغم أن هذا العقار شائع على نطاق واسع، قد تكون له آثار جانبية خطيرة مثل النزيف الداخلى، لذلك لا يجب على مرضى السرطان تناوله دون الرجوع إلى أطبائهم أولا.