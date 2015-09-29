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الداخلية تضبط 3 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

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الداخلية تضبط 3 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة الداخلية تضبط 3 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة
تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة والتجارة الداخلية، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية" من ضبط 3083 قضية متنوعة وتنفيذ 399 حكما قضائيا خلال 24 ساعة.

تأتى هذه الحملات بإشراف اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى، فى إطار توجيهات وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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مصر 365

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