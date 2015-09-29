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جنح سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يوما لاتجاره فى الحشيش

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جنح سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يوما لاتجاره فى الحشيش جنح سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يوما لاتجاره فى الحشيش
قررت محكمة جنح بندر سوهاج، وسكرتارية جميل محمد عبد الله، بتجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج تفيد بقيام المتهم "كريم.ب.ط" عاطل بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم، وترويجها على عملائه.

بعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية. وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام تم تجديدها إلى 15 يوما.

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مصر 365