ضبط مسجل خطر بعد سرقة محتويات شقة برأس البر فى دمياط

ألقى رجال مباحث قسم شرطة رأس البر القبض على مسجل خطر سرقات عامة "سعيد أحمد. ا" من السيدة زينب ومسجل جنائيا خطر سرقات عامة بعد ارتكابه وقائع سرقة برأس البر.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ألقى رجال مباحث القبض على عاطل بناء على بلاغ من المواطن حمدى محمد حمدى شبانة 25 سنه تاجر موبليا باكتشافه سرقة " 2 " لآب توت و" 4 " ساعات يد رجالى و" 2 " هاتف محمول وأيباد من الشقة مؤجرة بمصيف رأس البر ولم يقدر قيمة المسروقات ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

انتقل إلى مكان البلاغ الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث قسم رأس البر ومعاونوه النقيب عمرو ناصر وبالمعاينة تبين أن الشقة محل البلاغ تقع بالطابق الأول علوى وتبين وجود كسر بباب الشقة الرئيسى نتيجة الدفع.

وأسفرت التحريات التى اشرف عليها العمدى سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط أن مرتكب الواقعة سعيد أحمد.ا.م 38 سنة عاطل والمسجل جنائيا تحت رقم 15382 فئة "ج" فى مجال السرقات العامة.. والسابق اتهامه فى عدد ( 22 ) قضية "سرقة ".

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته تليفون محمول والمبلغ بسرقته وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بعد قيام بمتابعة الشقة وتحركات ساكنيها وقيام بسرقات المحتويات المذكورة وقام بإخفاء باقى المسروقات بأحد المحلات بمدينة المنصورة / دقهلية.

تم التنسيق مع أمن الدقهلية وبإرشاد المتهم المذكور تم ضبط باقى المسروقات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4642 جنح قسم شرطة رأس البر لسنة 2015م.