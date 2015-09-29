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اليوم.. مرافعة النيابة العامة فى محاكمة عادل حبارة بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة

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اليوم.. مرافعة النيابة العامة فى محاكمة عادل حبارة بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة اليوم.. مرافعة النيابة العامة فى محاكمة عادل حبارة بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة
تستمع دائرة إرهاب الشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار صلاح حريز، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف بركات وأحمد مصطفى، وسكرتارية أحمد رزق، لمرافعة النيابة العامة والتى يمثلها المستشار أحمد عبد العليم، رئيس النيابة الكلية بشمال الشرقية، فى ثانى جلسات إعادة محاكمة الإرهابى، عادل حبارة، بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة، وذلك لدواع أمنية وتعذر عرض المتهم على المحكمة بالشرقية.

وكانت المحكمة قد صدقت غيابيا يوم 26 مايو الماضى على قرار فضيلة المفتى بالإعدام شنقًا للإرهابى عادل حبارة و8 تكفيريين بتهمة التحريض على العنف.
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