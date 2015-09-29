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تجديد حبس 16 إخوانيا بالسويس 15 يوما للتحريض على العنف

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تجديد حبس 16 إخوانيا بالسويس 15 يوما للتحريض على العنف تجديد حبس 16 إخوانيا بالسويس 15 يوما للتحريض على العنف
قررت نيابة السويس صباح اليوم الثلاثاء تجديد حبس 16 من عناصر الإخوان الإرهابية حبس 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف.

كان أعلنت مديرية أمن السويس منذ شهرين نجاح المباحث الجنائية بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى فى حملة موسعة لضبط العناصر التى لها نشاط سياسى محرض على العنف كذلك القضايا الجنائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 16 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وهم "م.م" موظف "و.ب. ع" موظف و"م. أ" موظف و"ك.أ" ترزى و"ى.ف" موظف و"ع .أ" عامل و"م. ح" موظف و"أ.ن" موظف و"س.س" طبيب و"م .ع" موظف و"أ.أ" حاصل على دبلوم و"أ.أ" مسعف و"ع.ج" موظف و"س ج" موظف.

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مصر 365