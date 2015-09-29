إحباط تهريب 10 أطنان دقيق مدعم و5000 لتر سولار بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، والمقدم ضياء فهمى عمر وكيل مباحث التموين ، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط السيارة رقم د س ج 2965 " نقل " محملة بعدد (10) أطنان دقيق بلدى مدعم قيادة "علاء ر ع" سائق ومقيم دكرنس دقهلية، وذلك لتوصيلها لمزرعة سمك بكفر الشيخ ملك "أحمد ف"، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 7391/2015 جنح مركز إدكو .

كما تم ضبط "م ع أ" صاحب مصنع طوب بكفر عثمان مركز شبراخيت ومقيم بذات العنوان لقيامه بتجميع كمية وقدرها 5000 لتر سولار مدعم لاستخدامها فى تصنيع الطوب بالمصنع، تحرر المحضر 9615/2015 جنح مركز شبراخيت وجارى العرض على النيابة العامة .

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