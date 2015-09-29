اليوم .. استئناف محاكمة عادل حبارة بتهمة التحريض على العنف

تستأنف دائرة إرهاب الشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار صلاح حريز إعادة محاكمة الإرهابى عادل حبارة، فى مقر معهد أمناء الشرطة بالقاهرة، لدواعٍ أمنية.

وكانت المحكمة صدقت غيابيًا يوم 26 مايو الماضى على قرار المفتى بإعدام حبارة و8 تكفيريين آخرين شنقًا بتهمة التحريض على العنف.

وأحالت نيابة شمال فاقوس الكلية، بإشراف المستشار هانى تاج الدين، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، الإرهابى عادل حبارة و8 تكفيريين بأبو كبير، إلى دائرة إرهاب الشرقية، لحيازتهم مطبوعات وذخيرة وتحريضهم على استهداف رجال الجيش والشرطة.

شمل أمر الإحالة فى القضية رقم 24856 جنايات أبو كبير لسنة 2014 أن عادل محمد إبراهيم، وشهرته عادل حبارة، 29 سنة، مقيم بأبو كبير و8 من العناصر التكفيرية، انضموا فى غضون شهر يناير 2014 لجماعات تكفيرية تحرض على تعطيل الدستور، وحال سقوطهم ضبطت قوات الأمن بحوزتهم 4 قنابل يدوية و203 طلقات، ومطبوعات تحرض على العنف، وتعطيل أحكام الدستور.

أ ش أ