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جمال سليمان يشيد بكلمة الرئيس “السيسى” بالأمم المتحدة

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جمال سليمان يشيد بكلمة الرئيس “السيسى” بالأمم المتحدة جمال سليمان يشيد بكلمة الرئيس “السيسى” بالأمم المتحدة

 أشاد الفنان السورى جمال سليمان بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأثنين امام الجمعية العامة للآمم المتحدة ،ووصفها بالموفقة إلى أبعد حد.

سليمان عبر عن أعجابه بالكلمة عبر صفحته بموقع فيس بوك ،وكتب.”كلمة الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت موفقة الى ابعد حد. استوقفني فيها النقاط التالية:1- الحديث عن التطرّف الذي يجب محاربته لا بالمقاومة المسلحة فقط و إنما باشراك الشباب في عملية صنع المستقبل. ،٢- الإشارة الى التطلعات المشروعة للشعب السوري في بناء دولته الديموقراطية. بناء على مبادئ جنيف.، 3- الحديث بإسهاب عن مفهوم التنمية المستدامة التي تَخَلَّق المجتمعات الفاعلة المنفتحة التي تنبذ التطرّف.”

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