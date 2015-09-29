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«الفيفا» يوافق على نقل مباراة السعودية وفلسطين لملعب محايد

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«الفيفا» يوافق على نقل مباراة السعودية وفلسطين لملعب محايد «الفيفا» يوافق على نقل مباراة السعودية وفلسطين لملعب محايد

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم إنه تلقى موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) على نقل مباراة منتخب مع الفلسطيني في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 إلى ملعب محايد.

ووافق الفلسطينيون في يونيو الماضي على خوض مباراتهم ضد السعودية في الدمام بدلا من الأراضي الفلسطينية بسبب “ظروف استثنائية” على أن يقام اللقاء الثاني في القدس في أكتوبر.

وقال الاتحاد السعودي في بيان “تلقى الاتحاد اليوم الاثنين القرار من اللجنة المنظمة لكأس العالم في الفيفا المتضمن نقل مباراة الاياب، بين المنتخبين الشقيقين السعودي والفلسطيني في 13 أكتوبر الى أرض محايدة”.

وأضاف البيان “تفهم الاتحاد الدولي المبررات المقنعة التي ساقها الاتحاد السعودي”.

وأصبح منتخب الامارات أول فريق عربي يلعب في الأراضي الفلسطينية في وقت سابق هذا الشهر حين تعادل بدون أهداف مع المنتخب الفلسطيني في المجموعة الأولى للتصفيات.

ا  ش  ا

 

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