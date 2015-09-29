انتظام الدراسة بـ413 مدرسة بشمال سيناء

انتظمت الدراسة فى اليوم الثانى للعام الدراسى الجديد بشمال سيناء، بـ413 مدرسة بشمال سيناء موزعة بمراكز العريش وبئر العبد والحسنة ونخل.

وقال حسن حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الدراسة انتظمت بعدد 413 مدرسة بها 75950 طالبا وطالبة، وأوضح حسن حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذه المدارس موزعة على إدارة العريش وبها 164 مدرسة و47136 طالبا و4507 معلمين، وإدارة بئر العبد وبها 122 مدرسة، و22961 طالبا، و1665 معلما، وإدارة الحسنة وبها 86 مدرسة و4506 طلاب، و522 معلما، وإدارة نخل وبها 41 مدرسة و1347 طالبا، و154 معلما.



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