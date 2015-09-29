بالصور.. أتوبيسات حكومية تنقل المعلمين من العريش لمناطق وسط سيناء

بدأت أتوبيسات حكومية فى نقل المعلمين من مدينة العريش إلى مدارس وسط سيناء، وقال حسن حجازى، وكيل وزارة التعليم بمحافظة شمال سيناء، إن 20 سيارة أتوبيس تم تخصيصها لنقل المعلمين.

تنطلق الأتوبيسات الساعة السادسة صباحا من ميدان الرفاعى بالعريش تقل المعلمين فى مدارس وسط سيناء لتوصيلهم لمدارسهم وعودتهم بعد انتهاء اليوم الدراسى.

وأشار إلى أن الأتوبيسات وفرتها محافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن عدد المعلمين بمناطق وسط سيناء فى إدارة الحسنة التعليمية يبلغ عددهم 522 معلما وفى إدارة نخل 154.



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