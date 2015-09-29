حريق بمقلب قمامة بجوار مدرسة بلبيس الابتدائية فى الشرقية

نشبت منذ قليل النيران فى مقلب قمامة كبير بجوار مدرسة بلبيس الابتدائية، مما تسبب فى انبعاث الأدخنة داخل المدرسة واستياء بين المدرسين من عدم وصول سيارات الإطفاء لإخماد النيران حرصا على حياة الأطفال.

تلقى العميد سمير أبو روضة، مأمور مركز شرطة بلبيس، بلاغا من أيمن سالم موظف بإدارة بلبيس التعليمية، يفيد بنشوب حريق بمقلب قمامة بالقرب من مدرسة بلبيس الابتدائية بحى المظلوم.

فيما تبين أن عامل السويتش بمركز شرطة بلبيس لم يخطر المطافئ منذ تلقيه البلاغ إلا بعد نصف ساعة، مما تسبب فى وجود حالة من الاستياء بين المدرسين خوفا من اختناق بعض التلاميذ من الأدخنة.