المعارضة السورية: مقتل 23 شخصا من المدنيين فى غارات على ريف دير الزور

أعلنت مصادر للمعارضة السورية بمقتل 23 شخصا من المدنيين فى غارات للقوات الحكومية على مدينة الميادين بريف دير الزور، التى يسيطر عليها مقاتلو تنظيم داعش المتطرف.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" عن المعارضة قولها إن "23 مدنيا بينهم 8 أطفال و4 نساء قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين جراء ضربات جوية عدة للطائرات الحكومية استهدفت السوق المقبى بمدينة الميادين فى ريف دير الزور الشرقى".

كانت القوات الحكومية قد كثفت قصفها بالبراميل المتفجرة على عدة مناطق فى مدينة داريا وأماكن فى أطرافها ومحيطها بغوطة دمشق الغربية، إذ وصل عدد البراميل المتفجرة التى تم إلقاؤها إلى 41 برميلا متفجرا، وفقا لناشطين.

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