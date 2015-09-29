قوات إسرائيلية تستهدف منازل وأراض زراعية وسط قطاع غزة

أطلقت قوات إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء النار صوب منازل ومزارعين فى أراضيهم شرق مخيم المغازى وسط قطاع غزة ، دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن القوات أطلقت النار بشكل كثيف ومتقطع على أراض زراعية ومنازل فى المنطقة الحدودية القريبة من موقع "أبو صفية العسكري" شرقى المخيم.

وتشير تقارير فلسطينية إلى أن قوات إسرائيلية تطلق النار بصورة شبه يومية على المزارعين وأراضيهم الحدودية القريبة من السياج الأمنى شرقى القطاع ، ما يؤدى فى بعض الأحيان إلى سقوط قتلى ومصابين ، فضلا عن إتلاف بعض المحاصيل الزراعية.

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