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اليوم.. الإدارية العليا تنظر 104 طعون من المرشحين لانتخابات البرلمان

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اليوم.. الإدارية العليا تنظر 104 طعون من المرشحين لانتخابات البرلمان اليوم.. الإدارية العليا تنظر 104 طعون من المرشحين لانتخابات البرلمان
تنظر الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، 104 طعن من مرشحى الانتخابات البرلمانية، المستبعدين بقرارات مختلفة، مطالبين بإلغاء أحكام القضاء الإدارى، الرافضة لخوضهم الانتخابات.

ومن أبرز الطعون التى ستنظر، 14 طعنا المقامين من اللجنة العليا للانتخابات، لإلغاء أحكام محكمة القضاء الإدارى بالسماح لمرشحين بعينهم لخوض الانتخابات، وإدراج قوائم فى المشاركين بالانتخابات البرلمانية.

وجاء أبرز طعون اللجنة العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث حمل الطعن رقم 107711 لسنة 61 ق ع.

كما طعنت اللجنة على الحكم الصادر لصالح قائمة فرسان وأحقيتها فى خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، وحمل الطعن رقم 107710 لسنة 61 ق ع.

وطعنت اللجنة العليا على الحكم الصادر لصالح قائمة مصر بخوض الانتخابات عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا، حيث حمل الطعن رقم 107708 لسنة 61 ق ع.

وأقامت طعن آخر لإلغاء حكم القضاء الإدارى بالمنصورة الصادر بأحقية وحيد رمضان بالترشح للانتخابات، موضحة أن الكشف الطبى الخاص بالمرشح أثبت تعاطيه للأفيون، حيث زعم المرشح أنه تناول المخدر بسبب ظروفه الصحية الذى أجبرته على ذلك، مؤكدة أن حكم القضاء الإدارى خالف القانون ويستوجب الغاؤه، وحمل الطعن رقم 107700 لسنة 61 ق ع.

وطعن آخر يطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى بالمنصورة الصادر لصالح المرشح أسامة محمد بأحقيته فى خوض الانتخابات، لافته إلى أن الكشف الطبى الخاص بالمرشح انتهى بثبوت تعاطيه للمواد المخدرة مما يستوجب استبعاده.

كما طعنت على الأحكام الصادرة لصالح كل من عماد الدين محمد وعمر أبو القاسم وعبد ربه عبد الفتاح وأسامة السيد، مطالبه بإلغاء الأحكام الصادرة لهم بتمكينهم من إجراء الكشف الطبى، ومن ثم خوض الانتخابات.

كما طعن لإلغاء الحكم الصادر لكل من على رياض ومحمد عبد السميع ومحمد السيد وإنعام محمد أحمد على وأحمد السيد على، والقاضى بخوضهم للانتخابات البرلمانية.


>- العليا للانتخابات تعلن اليوم الكشوف النهائية للمرشحين.. اللجنة عقدت اجتماعا استعرضت أحكام القضاء الإدارى.. وتعيد أكثر من 50 مرشحا للسباق الانتخابى أبرزهم توفيق عكاشة وأبو المجد وقويطة
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