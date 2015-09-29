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بالصور.. فرق بحث الجالية المصرية بالسعودية تعثر على أحياء وموتى مجهولين

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تمكنت فرق بحث الجالية المصرية بالسعودية، المكونة من متطوعين مصريين مقيمين بالمملكة، من العثور على قوائم تضم مصريين أحياء ووفيات ومجهولين أحياء وأموات، وبعض الحجاج الذين تم التعرف عليهم بمستشفيات .

كما أعلنت الجالية المصرية بالسعودية، تعرفها على بعض الحجاج وتوصيل عدد منهم إلى ذويهم، بينما جهلت البعض، كما عثرت على متعلقات وعلامات للتعرف على بعض من تجهلهم ممن عثرت عليهم، وطالبت الجميع بمساعدتها للتعرف عليهم.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


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