الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على سيناء وجنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهى مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35، والإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 31، وفى أسوان الصغرى 27 والعظمى 40.

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