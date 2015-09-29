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"فى حب مصر" تبدأ دعايتها الانتخابية اليوم بمؤتمر جماهيرى فى"قنا"

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"فى حب مصر" تبدأ دعايتها الانتخابية اليوم بمؤتمر جماهيرى فى"قنا" "فى حب مصر" تبدأ دعايتها الانتخابية اليوم بمؤتمر جماهيرى فى"قنا"
تنظم قائمة "فى حب "، مساء اليوم الثلاثاء، أول مؤتمر جماهيرى لها بمحافظة قنا، وتحديدا لقائمة قطاع الجيزة والصعيد، وذلك ابتداء مع انطلاق الدعاية الانتخابية رسميا للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

ومن المقرر أن يشارك فى الانطلاقة الأولى للدعاية الانتخابية فى مؤتمر اليوم من اللجنة التنسيقية للقائمة كل من اللواء سامح سيف اليزل، مقرر القائمة، ومصطفى بكرى، المرشح على القائمة، بالاضافة إلى عدد من قيادات ومرشحى القائمة منهم أسامة هيكل، وطاهر أبو زيد، وآخرين من أعضاء اللجنة التنسيقية.

جدير بالذكر أن مرشحى القائمة بمحافظة قنا هم: ماجد أديب فهيم، سحر صدقى عبد العظيم، أشرف رشاد عبد الحى، عبد النبى محمد عبد النبى – شهرته ( هشام الشعينى).

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مصر 365

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