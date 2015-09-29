ضبط 40 قضية تهرب ضريبى بقيمة مليار جنيه خلال 24 ساعة

تمكنت شرطة التهرب الضريبى من ضبط 40 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ (1090940041 جنيها).

كما تم ضبط (6) سيارات محملة ببضائع أجنبية الصنع عبارة عن (أدوات منزلية، شنط مدارس، مستحضرات تجميل، إكسسوارات، أدوات دهانات) لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وجار عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها.

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