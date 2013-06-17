تواضروس: الكنيسة ليس لها علاقة بالسياسة و"الخبثاء" يستغلونها

كتب : سارة محمد منذ 21 دقيقة

البابا تواضروس

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الثورة كسرت حاجز الخوف عند المواطنين.

وأكد تواضروس، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "جملة مفيدة"، على فضائية mbc مصر، أن الكنيسة تلعب دورا مهما ومعاكسا ضد الأحداث، وأضاف أنها أمور تدعو إلى السخرية، وأنه لا يستبعد أن يستخدموا الكنيسة لتغطية مواقف أشخاص أخرى، "وأن الكنيسة أرفع من أي سياسة وأي رئيس لمصر وذلك عبر تاريخ طويل".

وأكمل تواضروس قائلا: "إن الكنيسة ليس لها علاقة بالسياسة"، وأنه يشعر أن "الخبثاء" يستخدمون الكنيسة لتغطية مصائب أخرى.

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