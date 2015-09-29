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تعرف على أضرار التبييض العشوائى للأسنان

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تعرف على أضرار التبييض العشوائى للأسنان تعرف على أضرار التبييض العشوائى للأسنان
التبييض العشوائى للأسنان مفهوم جديد مستحدث عن تبييض الأسنان والرغبة فى الحصول على ضحكة بيضاء ناصعة، ولكن انتشار طرق تبييض الأسنان جعل من غير المحترفين من الأطباء أو حتى المرضى أنفسهم يتجهون إلى تبييض الأسنان بمعاجين التبييض دون إجراءات سليمة.

تبييض الأسنان يجب أن يتم تحت إشراف طبيب متمرس
>وفى هذا الشأن حدثتنا الدكتورة هند مرسى أخصائية أمراض الأسنان، موضحة أن التبييض العشوائى للأسنان والذى انتشر بكثافة فى الفترة الأخيرة، ويجريه للأسف مجموعة من الأطباء دون التأكد من عدم تحسس هذا المريض الراغب فى تبييض أسنان من نوعية المعجون المبيض، هو إجراء خطير وله الكثير من المضار التى تطال المريض نفسه.

نتائج خطيرة للتبييض العشوائى للأسنان
>وتابعت د.هند تحذيرها من التبييض العشوائى، موضحة أن التبييض بمعاجين التبييض يجب أن يتم تحت إشراف طبيب أسنان محترف ويحسن استخدامه، وتحدد الجلسات إذا ما احتاج المريض وفقا لحالته ولرؤية المختص، كما يجب إلا يكون المريض يعانى حساسية جلدية نتيجة بعض مركبات المعجون، كذا لا يعانى من ضعف اللثة أو نزيفها أو التهابها:

- من أضرار التبييض العشوائى نزيف اللثة والتهابها بشدة.
>- التهاب حول الفم، ومنطقة الخدود للمريض.
>- التهاب وتضخم الشفاة أو أحدهما، مع احمرارهما بشدة.
>- تشقق الشفاة والتهابها بشدة وإمكانية نزيفها.
>- إصابة المريض بحساسية جلدية واسمرار حول الشفاة.

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مصر 365