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مجلس مدينة العريش يزيل منفذ بيع الصحف الوحيد بالمدينة

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أزال مجلس مدينة العريش، أمس الاثنين، المنفذ الوحيد لبيع الصحف بالمدينة، وقال حسن الشعراوى متعهد بيع الصحف بشمال سيناء، إن المنفذ هو كشك بسيط يقع بجوار مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية وفوجئ بعمال مجلس المدينة بجبرونه على إزالته.

وأضاف أنه عند توجهه بالشكوى للمسئولين طلبوا منه أن يختار مكانا آخر.

وطالب الشعراوى بتدخل محافظ شمال سيناء، لأن الكشك يعتبر المنفذ الوحيد لبيع الصحف فى العريش ومكان تجمع الصحف القادمة من القاهرة وتوزيعها إلى بقية مدن المحافظة، لافتا إلى أنه ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء لن يستطيع العمل وبيع الصحف فى العريش.

وأكد أنه حاصل على كل التراخيص اللازمة، مشيرا إلى أن قرار مجلس المدينة جاء بشكل مفاجئ ودون إنذار مسبق.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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