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رئيس جامعة بورسعيد لن أسمح بالتظاهر أو الإخلال بالأمن العام داخل الكليات

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رئيس جامعة بورسعيد لن أسمح بالتظاهر أو الإخلال بالأمن العام داخل الكليات رئيس جامعة بورسعيد لن أسمح بالتظاهر أو الإخلال بالأمن العام داخل الكليات
أكد الدكتور راشد القصبى رئيس جامعة بورسعيد، أنه أرسل إقرارات لأولياء أمور الطلاب والطالبات من خلال الرقم القومى تتضمن التوقيع بفصل أبنائهم فى حالة التظاهر وإشاعة الفوضى أو الإخلال بالأمن العام داخل محراب الجامعة.

وقال القصبى إنه سيتم إحالة كل من يخالف نص المادة 124 من اللأئحة التنفيذية لقانون الجامعات والتى تقضى بالفصل النهائى أو فصله لعام دراسى أو لمدة شهر لكل من يحاول تكدير الأمن العام داخل الكليات أو شارك فى المنشورات أو تكوين جماعات بهدف التظاهر وإشاعة الفوضى داخل الكليات.

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