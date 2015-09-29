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بالصور.. حرق القمامة ليلاً بكفر الشيخ يثير غضب الأهالى

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بالصور.. حرق القمامة ليلاً بكفر الشيخ يثير غضب الأهالى بالصور.. حرق القمامة ليلاً بكفر الشيخ يثير غضب الأهالى
تعددت شكاوى الأهالى من ارتفاع دخان حرق القمامة بمقلب القمامة بمدينة كفر الشيخ وتضرر الأحياء القريبة من مقلب القمامة، منها أحياء تقسيم زهدى والعزبة الجديدة وتقسيم الأطباء والمدينة الصناعية والمدينة التجارية ومساكن الأوقاف الجديدة وسوق الجملة.

وقال المهندس أشرف فارس موسى غطاس، أحد الأهالى، إن دخان حرق القمامة ليلاً يؤذى قاطنى المناطق القريبة من مقلب القمامة، مما يعرضهم للإصابة بالأمراض.

وطالب أشرف فارس، بتدخل محافظ كفر الشيخ لتوفير حلول لنقل مقلب القمامة، والحد من تلوث البيئة وتجنيب المواطنين الإصابة بالأمراض.

وأضاف أحمد المصرى من أهالى كفر الشيخ، أنه تقدم بشكاوى متعددة للمسئولين لكن عمليات حرق القمامة مازالت مستمرة ولا يمر أسبوع وإلا حرق القمامة يتكرر خمس مرات أسبوعياً.

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