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البامية تساهم فى علاج مرضى السكر والكبد الدهنى

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البامية تساهم فى علاج مرضى السكر والكبد الدهنى البامية تساهم فى علاج مرضى السكر والكبد الدهنى
تعد البامية من أهم الخضراوات المستخدمة فى الطبخ فى الوطن العربى، ولها العديد من الفوائد الصحية وقد تكون علاج مفيد جداً لمرض السكرى من النوع 2، كما أنها تساهم فى منع أمراض القلب المرتبطة بالسمنة، وعدم تدهور مرضى الكبد الدهنى.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً فى مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية، أن البامية تحتوى على مركبات مكافحة مرض السكرى، والتى تسمى مركبات الفلافونويد التى يمكن أن تساعد على تنظيم الجلوكوز والدهون من خلال البروتينات فى الكبد.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام مجموعة الباحثون فى الصين بتغذية مجموعة من الفئران السمينة بالبامية المفرومة لمدة أسبوعين، كما تم تغذية المجموعة الثانية من الفئران السمينة بوجبات خالية من البامية، وذلك على سبيل المقارنة.

وأظهرت النتائج عبر موقع “Newsmax Health”، أن مستويات السكر والأنسولين فى الفئران التى تغذت البامية كانت أقل بكثير مما كان عليه فى تلك الفئران غير المعالجة، على الرغم من البامية لم يكن لها تأثير على الوزن أو تناول الطعام.

ووجد الباحثون أن البامية تلعب دور هام جداً فى منع وإدارة مرض السكرى وزيادة حساسية الأنسولين، إضافة إلى أنها تمنع تطور مرض الكبد الدهنى.

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مصر 365