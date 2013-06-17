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هدارة يجري تنقلات جديدة لقيادات "البترول"

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هدارة يجري تنقلات جديدة لقيادات "البترول" هدارة يجري تنقلات جديدة لقيادات "البترول"

كتب : قسم الاقتصاد منذ 18 دقيقة

أصدر شريف هدارة وزير البترول، حركة تنقلات جديدة بين قيادات شركات قطاع البترول بهدف تطوير الأداء.

شملت التنقلات، الدكتور شريف سوسة رئيس الشركة القابضة للغازات وكيلاً أول لوزارة البترول لشئون الغاز، طاهر عبد الرحيم نائب رئيس الشركة القابضة للغازات للانتاج رئيساً للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، عابد عز الرجال رئيس شركة "بدر الدين" للبترول رئيساً لشركة بترول خليج السويس "جابكو"، أحمد الهوارى رئيس شركة المنصورة للبترول رئيساً لشركة بترول بلاعيم "بتروبل"، عماد الدين حمدى رئيس شركة عش الملاحة رئيساً لشركة بدر الدين للبترول، عاطف محمد حسن مساعد رئيس شركة بتروبل للعمليات رئيساً لشركة المنصورة للبترول، عبد اللطيف بدير رئيس شركة السويس للزيت "سوكو" رئيسا لشركة عش الملاحة للبترول، محمد محمود بيضون مساعد رئيس شركة سوكو ورئيس شركة بتروجلف رئيسا لشركة سوكو، غريب عبد العاطى رئيس شركة الفنار للبترول رئيسا لشركة بتروجلف، عبد الوهاب أحمد نور الدين مدير عام العمليات بشركة بتروسيناء رئيساً لشركة بتروشهد، عبد الحميد الشورة مدير عام منطقة خليج السويس بشركة جابكو مديرا عاماً للعمليات بشركة جابكو.

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