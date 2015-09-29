4 نصائح للتخلص من الإسراف فى تناول الطعام عند الغضب

أرسلت قارئة تسأل، أتعرض للضغوط النفسية بكثرة، مما يجعلنى أتناول المزيد من الأطعمة وخاصة الغنية بالسكريات، إيمانا منى أنها ستساعدنى على تقبل الحياة بدون ضغوط، ولكننى أصبحت أعانى من الوزن الزائد، فهل للحالة النفسية دور فى زيادة الوزن؟ وما الحل؟

وفى هذا السياق، يجيب الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن للحالة النفسية دور قوى فى زيادة الوزن، حيث إن الذين يعانون من بعض الاحتياجات النفسية منذ الصغر يصبحون عشاق لتناول الحلويات وخاصة الشوكولاتة، ولهذا تزداد أوزنهم بشكل كبير.

وفى الوقت نفسه يؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن التعرض المستمر للقلق والحرمان العاطفى والضغوط اليومية يؤثر بشكل كبير على النفسية وخاصة لدى النساء، ولذلك نجد أن النساء الأكثر عرضة للسمنة بسبب تحملهم للضغوط الحياة.

>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح للتخلص من الإصابة بالسمنة النفسية، ومنها:

>• يجب عليك تجديد حياتك، وعدم الاستسلام للروتين اليومى، ولذلك عليك التنزه.

>• من أفضل النصائح لتجنب زيادة الوزن هى مراقبة نوعية الطعام الذى تتناوله، ولذلك عليك الابتعاد عن تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالسكريات.

>• هل تعلم أن ممارسة الرياضة تخلصك من التوتر والاكتئاب والوزن الزائد، ولذلك ينصح أن تمارسها بشكل يومى.

>• تناول الأطعمة الصحية يخلصك من الاكتئاب، ولذلك عليك تناول السلطة الخضراء يوميا.