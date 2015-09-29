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مياه غير صالحة للشرب في برادات مدارس خاصة بالشارقة

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مياه غير صالحة للشرب في برادات مدارس خاصة بالشارقة مياه غير صالحة للشرب في برادات مدارس خاصة بالشارقة

أظهرت فحوص أجرتها بلدية الشارقة على عينات مياه الشرب في خزانات المدارس الخاصة بالشارقة أنها غير صالحة للشرب، فيما وجهت المنطقة التعليمية تعميماً إلى إدارات المدارس الخاصة بضرورة تغيير خزانات المياه التي أظهر الفحص المختبري لمفتشي البلدية أن «المياه التي يتناولها الطلبة» فيها غير صالحة للشرب.

وذكرت إدارة منطقة الشارقة التعليمية أنه من خلال التفتيش الدوري الذي تقوم به بلدية الشارقة، تتحرك المنطقة التعليمية لمخاطبة المدارس المخالفة، للتحرك الفوري وتغيير الخزانات لأن الأمر يتعلق بصحة الطلبة، مشددة على أن من لا يلتزم يعرض نفسه للمخالفة، لافتة إلى تجاوب عدد كبير من المدارس، ما قلص عدد المخالفات.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد وجه في وقت سابق مصنع مياه زلال التابع لهيئة كهرباء ومياه الشارقة بتوفير مياه الشرب لمدارس إمارة الشارقة الحكومية وعددها 127، مجاناً، وبشكل يومي، وذلك استجابة لبعض الملاحظات، التي أبداها عدد من أولياء الأمور حول مدى صلاحية مياه الخزانات في المدارس للشرب، التي تعتمد عليها برادات المياه، إذ إن أغلبها لا يصلح للاستخدام مياه شرب، لأن الفحوص المخبرية أثبتت وجود بكتيريا تتسبب بأمراض جلدية، وحالات تسمم بين الطلبة.

 

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