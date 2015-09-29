فرع وزارة الحج يخدم 600 ألف حاج يصلون تباعاً للمدينة

باشر فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة منذ ثالث أيام العيد في تشغيل مراكز الاستقبال والمغادرة لاستقبال الحجاج المتجهين المدينة المنورة.

وبين مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، أن خطة عمل الفرع في موسم ما بعد الحج هي امتداد لتنفيذ الخطة التشغيلية المعتمدة من وزير الحج، وينفذها ما يزيد على 500 موظف عبر 19 برنامج عمل في مختلف المواقع التي يقدم ويغادر منها الحجاج، اضافة إلى مقار سكنهم ومناطق تواجدهم خلال فترة إقامتهم بالمدينة المنورة.

وأكد البيجاوي أن ضبط عمليات تفويج الحجاج لمنافذ المغادرة الدولية الجوية والبحرية، تعتبر من أهم برامج خطة وزارة الحج التي تنفذها فروع وزارة الحج، عبر برنامج آلي محكم يرتبط بالنظام الآلي لهيئة الطيران المدني، لضبط وصول الحجاج للمنافذ، وتيسير إجراءات المغادرة بانسيابية دون تأخير أو تكدس، وهو البرنامج الذي أثبت نجاحاً متميزاً خلال السنوات الأربع الماضية، وتحرص وزارة الحج على مواصلة العمل به في موسم حج هذا العام.

ولفت البيجاوي الى أن المدينة المنورة استقبلت خلال موسم ما قبل الحج ما يزيد على 732 الف حاج، ويتوقع وصول أكثر من 600 ألف حاج للمدينة المنورة في موسم ما بعد الحج، وستكون مغادرة ما يزيد على 400 ألف منهم لبلادهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في أكثر من 1400 رحلة طيران.

ونفذت اللجان الميدانية بفرع الوزارة بمختلف قطاعاتها ما يزيد على 2300 جولة ميدانية ورقابية على الفنادق والوحدات السكنية ومكاتب ومراكز تقديم الخدمات للحجاج، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتمشيها مع التعليمات والخطط التشغيلية، كما تم ارشاد ما يزيد على 5700 من الحجاج التائهين عن مقار سكنهم، وتم تنفيذ اكثر من عشرة الاف عملية استعلام سياحي وخدمي، وغير ذلك من الخدمات الاخرى التي يتشرف بتقديمها فرع وزارة الحج لضيوف الرحمن.

وقال البيجاوي بأن المباشرة الفعلية لتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم ما بعد الحج، تأتي بمتابعة وتوجيه من وزير الحج لتحقيق واجبات ومسؤوليات الوزارة المنوطة بها في مدينة رسول الله، ضمن منظومة الجهات الحكومية والأهلية التي تشرفت بهذه الخدمة، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج في المدينة المنورة، مثمناً ما يجده جميع العاملين من سموه الكريم من متابعة وتوجيه وتحفيز، لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق الريادة المنشودة.