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كلية الملك فهد الأمنية تستضيف رئيس هيئة الأمر بالمعروف

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كلية الملك فهد الأمنية تستضيف رئيس هيئة الأمر بالمعروف كلية الملك فهد الأمنية تستضيف رئيس هيئة الأمر بالمعروف

    استضافت كلية الملك فهد الأمنية في مقر قيادتها في المشاعر المقدسة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند.

ورحب مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي بالرئيس العام للهيئات، وأكد بأن خدمة حجاج بيت الله الحرام هي شرف لأبناء هذه البلاد التي يقودها حكام عظماء دأبوا على خدمة الحرمين الشريفين، وما الجهود الجبارة المقدمة من قبل كافة القطاعات المشاركة في مهمة الحج إلا نتاج التوجيه الدائم من قبل قيادة هذه البلاد المباركة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو ولي ولي العهد.

من جهته أوضح الشيخ عبدالرحمن السند في لقائه المفتوح مع منسوبي الكلية من قيادات وأعضاء هيئة التدريس والضباط والمدنيين على أن العلاقه بين الرئاسة العامة لهئية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلية الملك فهد الأمنية علاقه استراتيجية، وما الدورات التدريبية التي تعقدها الكلية لمنسوبي الرئاسة إلا خير مثال على ذلك. وفي ختام اللقاء قدم مدير عام الكلية درع الكلية لمعالي الرئيس العام للهيئات.

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