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عالم هندي: المملكة قدوة في إيواء اللاجئين.. وتعاملهم كمواطنين

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عالم هندي: المملكة قدوة في إيواء اللاجئين.. وتعاملهم كمواطنين عالم هندي: المملكة قدوة في إيواء اللاجئين.. وتعاملهم كمواطنين

    أشاد الشيخ أبوبكر أحمد الأمين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة في الهند، بجهود المملكة في إيواء أكثر من 2.5 مليون لاجئ سوري في أراضيها منذ بدء الأزمة السورية. وقال إن «المملكة قدوة ونموذج مثالي لدول العالم في التعامل مع اللاجئين كمواطنين من دون اعتبارهم لاجئين».

وطالب الدول المستقبلة للاجئين السوريين بمعاملتهم بالعطف والرأفة وتلبية احتياجاتهم المعيشية حفاظاً على كرامتهم كما تفعل المملكة معهم.

وأثنى الشيخ أبو بكر على جهود المملكة حكومة وشعباً لأجل تحقيق الأمن والاستقرار في أرض اليمن، والحد من انتشار ويلات الفوضى والفتن في العالم الإسلامي، مثمناً جهود المملكة في تصحيح أوضاع أكثر من نصف مليون يمني مقيم على أراضي المملكة وتمكينهم من الإقامة النظامية والعمل، ونوه الشيخ أبوبكر بالجهود الكبيرة والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في توسعة الحرمين الشريفين وخصوصاً عمليات التوسعة الضخمة التي تجري حالياً في الحرم المكي الشريف.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين على جهوده في راحة حجاج بيت الله الحرام والعمار وزوار مسجد رسوله بالمدينة المنورة، وقدم الشيخ أبو بكر خالص العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- ولحكومة المملكة وشعبها وأسر المتوفين والمصابين في حادثه سقوط رافعه في مشروع توسعة الحرم المكي الشريف وسأل الله عز وجل بأن يتقبلهم شهداء وأن يسكنهم في جناته.

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