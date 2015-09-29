القيادات الأمنية بوزارة الداخلية تزور مركز ٩١١ بمكة

زار مدير عام الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية اللواء ابراهيم المحرج مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية وكان باستقباله قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية اللواء الركن عبدالرحمن الصالح ومنسوبي المركز.

وفي وقت سابق، قام المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بزيارة للمركز، وكان باستقباله قائد المركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية اللواء الصالح وضباط المركز، وقد شاهدا من خلال الزيارة مرافق المركز، واستمعا إلى شرح من المختصين بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني عن مراحل تنفيذ المشروع، كما اطلعا على آلية استقبال البلاغات والتعامل معها، وعلى صالة المراقبة التلفزيونية التي تنقل الحدث مباشرة من المدن الكبرى بالمملكة وفق أحدث التقنيات.

واطلع الضيفان خلال الزيارة على المقر المخصص لإدارة الأزمة، بعد ذلك أقيمت حلقات النقاش للاستفادة من الخبرات الأمنية وتقديم الآراء والمقترحات، التي تسهم بإذن الله بنجاح المشروع الذي سيتم تشغيله تدريجياً، على أن يعنى مبدئياً بالبلاغات الخاصة ب (الدفاع المدني، الدوريات الأمنية، المرور، أمن الطرق)، يسبق ذلك حملة إعلامية للتعريف بالمركز والرقم ٩١١، وفي نهاية الزيارة أبدى اللواء المحرج واللواء التركي إعجابهما بما شاهدا، وتطلعا بأن يكون المركز نقلة نوعية في العمل الأمني، خدمةً للمواطنين والمقيمين بكافة شرائحهم بالمملكة.