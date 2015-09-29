أمير حائل: الوطن يفخر بأبنائه الذين ضحوا بأرواحهم من أجله

نقل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لذوي شهداء الواجب الذين انتقلوا إلى رحمة الله فداءً للوطن خلال القبض على المطلوب أمنياً وقاتل ابن عمه في محافظة الشملي وأعرب سمو أمير منطقة حائل عن تعازيه لكافة ذوي الشهداء مؤكداً حرص القيادة على الوقفة الصادقة مع الجميع. جاء ذلك خلال لقاء سموه بذوي شهداء الواجب أمس بعد أن أدى صلاة العصر والصلاة على جثامين شهداء الواجب في جامع الملك فهد بن عبدالعزيز بمدينة حائل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وشارك سموه وسمو نائبه وسمو الأمير عبدالله بن خالد بحمل جثامين شهداء الواجب.

وقال سمو أمير منطقة حائل في تصريح صحفي: إن المصاب مصاب جلل، وأن الوطن يفخر بأبنائه الذين ضحوا بأرواحهم من أجله، ووجهوا رسالة مباشرة وقوية لكل من يتربص بهذا الوطن الطاهر وأبنائه الأوفياء، بأن مصيره محتوم، والكل قيادة ورجال أمن ومواطنين يد واحدة من أجل الوطن ومستقبله وأمنه.

وقال سموه: بقدر ما حزنا كثيراً لفقد رجال أوفياء لدينهم ووطنهم وقيادتهم، بقدر ما سررنا من جهة أخرى بأن مثل هذه الأحداث تبرز بجلاء في بلدنا -ولله الحمد- مدى التفاف الجميع خلف قيادتهم وحرصهم على أمن الوطن، وسأل الله سموه في ختام تصريحه بأن يتقبل شهداء الواجب، وأن يسكنهم في أعلى درجات الجنة، وأن يلهمنا ويلهم الجميع الصبر، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره ولحمته، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، متمنيا سموه للجميع الخير وأن لايروا مكروها في عزيز لديهم.