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جامعة الإسكندرية: فالكون مستمرة فى التأمين لحين اختيار الشركة الجديدة

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جامعة الإسكندرية: فالكون مستمرة فى التأمين لحين اختيار الشركة الجديدة جامعة الإسكندرية: فالكون مستمرة فى التأمين لحين اختيار الشركة الجديدة
قال الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن شركة فالكون مستمرة فى تأمين الحرم الجامعى حتى انتهاء المناقصة التى تتنافس فيها شركتان وهما فالكون وشركة كوين للأمن والحراسة.

وأضاف أنه تم مد التعاقد مع شركة فالكون لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 30 سبتمبر وسيتم المد لها لحين انتهاء المناقصة، مؤكداً أنه فى خلال شهر من الآن سيتم معرفة الشركة المسئولة عن تأمين الحرم الجامعى.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية لـ"اليوم السابع" أن تغيير شركة التأمين لا يؤثر على العملية التعليمية والهدف منها هو حماية الطلاب والمنشآت التعليمية طوال أيام السنة وليس فى العام الدراسى فقط.

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