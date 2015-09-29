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أستاذ علوم سياسية:"العليا" لن تستطيع السيطرة على المال السياسى بالانتخابات

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أستاذ علوم سياسية:"العليا" لن تستطيع السيطرة على المال السياسى بالانتخابات أستاذ علوم سياسية:"العليا" لن تستطيع السيطرة على المال السياسى بالانتخابات
قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، إن المرشحين للانتخابات لن يلتزموا بسقف الإنفاق فى الدعاية الانتخابية، مؤكدا أن الكثير من المرشحين قاموا باختراق هذا الأمر، ولم تتمكن اللجنة العليا للانتخابات من ضبطه، مشيراً إلى أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول مصادر تمويل المرشحين ومدى توافقها مع ما حددته اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع" أن اللجنة العليا للانتخابات لن تستطيع السيطرة على "المال السياسى" خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أن المرشحين لن يلتزموا بما حددته اللجنة.
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